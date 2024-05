La Mille Miglia fa tappa in piazza Bracci

L’edizione 2024 della Mille Miglia vedrà l’arrivo della quarta tappa a San Lazzaro nella serata di venerdì 14 giugno, verso le 20. La Mille Miglia arriverà a San Lazzaro attraversando il Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, lungo la Val di Zena.

Le auto partecipanti attraverseranno il Farneto e la Pulce, e raggiungeranno una dopo l’altra la rinnovata Piazza Luciano Bracci, mostrandosi in tutto il loro splendore in una sfilata lungo via Woolf, via Kennedy, via Marzabotto, via Jussi, via Repubblica, via San Lazzaro, per poi imboccare la via Emilia verso Bologna da dove l’indomani partiranno per la quinta e ultima tappa verso l’arrivo a Brescia.

San Lazzaro, che è il comune più piccolo per numero di abitanti come sede di tappa, vanta un rapporto speciale con la corsa anche grazie ai concittadini Giuliano Canè e Lucia Galliani, marito e moglie, vincitori di ben dieci edizioni della rievocazione della corsa più bella del mondo. Visibilmente orgoglioso Vittorio Umberto Di Santo, Presidente del Comitato Security di Mille Miglia, che ha snocciolato una serie imponente di numeri: 420 auto storiche prodotte tra il 1927 e il 1957, 120 Ferrari Tribute Mille Miglia, dieci auto Mille Miglia Green, tre auto Mille Miglia Experience e un’auto con guida autonoma. Insomma, qualcosa che non si vede certo tutti i giorni: questa kermesse è il paradiso per tutti gli amanti delle quattro ruote classiche.

Circa il personale coinvolto, sono previste cinquanta auto dell’organizzazione, otto del Comitato Safety & Security, nove Medical car, due ambulanze, un’automedica, ventisette Pace Car, cinque Technical Car e cinque Crew, dieci auto di Polizia stradale, trentasei agenti di Polizia stradale in moto e otto auto del team itinerante.

"Abbiamo da subito accolto la proposta del Comune di San Lazzaro di sostenere la quarta tappa della Mille Miglia – ha dichiarato Enzo Mengoli, presidente Banca di Bologna sponsor dell’evento – su un territorio dove siamo presenti con numerose iniziative legate al sociale, alla formazione dei giovani, allo sport, sempre con l’obiettivo di dare valore ai luoghi in cui operiamo quotidianamente con imprese e famiglie. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento locale di respiro internazionale, durante il quale organizzeremo numerose attività per condividere un momento di festa".

Zoe Pederzini