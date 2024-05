La montagna disegnata. Viaggio illustrato con Beppe Vidali

Si chiama La montagna disegnata. Un viaggio illustrato tra lo stupore e il senso di sublime la mostra di Beppe Vidali che viene inaugurata oggi alle 19 alla Odeon Gallery con la partecipazione del giornalista Enrico Barbetti. La passione per la montagna del veronese Vidali è nata a partire dai tempi della scuola, mentre quella per il disegno, per l’arte e per la bellezza in genere è insita nel dna del restauratore e illustratore di guide alpinistiche. Vidali però è noto al pubblico degli arrampicatori per la sua ormai più che trentennale attività di scalatore-esploratore delle pareti rocciose della Val d’Adige.

"Mio nonno – racconta – era un pittore molto conosciuto, mio padre prima di diventare docente universitario si dedicava al disegno e mia madre è stata insegnante di storia dell’arte. Va da sé che, con una passione innata per l’arte, anche io ho sentito sin da piccolo il desiderio di esprimermi attraverso il disegno, la grafica e la pittura, in modo particolare l’acquerello".