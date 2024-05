La motivazione del sindaco Mantovani: "Provvedimento disposto dal Tar"

"A seguito dell’interruzione della Provinciale 7, la Città metropolitana, alla quale spetta la sistemazione delle arterie provinciali, utilizzò un guado di cantiere temporaneo al fine di iniziare a mettere in sicurezza e risistemare la stessa strada. Più volte ho chiesto – dice il sindaco Ivan Mantovani – di poter usufruire del guado da loro creato per far attraversare quel tratto di strada, ovviamente fuori dagli orari di cantiere, per permettere a tutti i cittadini di poter raggiungere i luoghi di lavoro e farne ritorno in sicurezza. Purtroppo la Città metropolitana non ha accettato la richiesta e a giugno, con la Regione, si è stabilito di procedere con la costruzione di un guado autonomo e provvisorio. Il punto di oggi è la demolizione dell’opera. Utilissima nel momento dell’emergenza, questa viene abbattuta perché ritenuta dagli ingegneri della Regione, della Protezione Civile e dell’ Autorità di Bacino un ostacolo al normale deflusso delle acque e conseguente rischio di esondazione in aree pubbliche. Nel rispetto delle leggi e di tutte le norme – sottolinea Mantovani – abbiamo atteso anche il responso del Tar dell’Emilia Romagna. È evidente che, ad oggi, essendo intervenuto un provvedimento del Tar, non è più possibile procrastinare ulteriormente l’abbattimento del guado, in quanto in tal caso si violerebbe un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria non ottemperando alle disposizioni impartite da un organo superiore quale la Regione Emilia Romagna".