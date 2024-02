La nuova tecnica della foto. Altri quattro anziani truffati

Tre truffe ai danni di anziani, tutte messe a segno la mattina di giovedì scorso. La tecnica è sempre la stessa, i ladri si fingono agenti della polizia locale e tecnici del gas o idraulici, chiedono di fare sopralluoghi all’interno delle abitazioni per possibili furti nel condominio, ottengono la fiducia delle vittime e poi le derubano. Il primo episodio si è verificato in zona Barca, intorno alle 9.30, quando alla porta di una signora di 89 anni hanno bussato due uomini in divisa che hanno detto di essere carabinieri che stavano facendo dei controlli in zona. I ladri hanno convinto l’anziana a farli entrare dicendole che dovevano fare un’ispezione in casa sua in quanto la donna era stata vittima di un furto. L’hanno spinta a controllare tutta la casa per vedere se mancava qualcosa e poi, mentre uno la distraeva, l’altro rubava i gioielli in oro.

La seconda truffa si è consumata in zona Saragozza, intorno alle 11. Anche in questo caso, la vittima, una donna di circa 90 anni, ha incontrato due uomini sotto casa, uno si è finto della Locale, l’altro un idraulico. Le hanno mostrato un quadro, che secondo la polizia avevano nascosto appena varcata la soglia di casa, e le hanno detto che lo avevano preso a un ladro che aveva commesso un furto nel suo appartamento. Una volta riconsegnato il quadro e ottenuta la fiducia dell’anziana, i due malviventi l’hanno convinta ad aprire loro tutti i cassetti della camera da letto poi, prima di andare via, le hanno rubato due orologi, diversi gioielli in oro e mille euro in contanti.

Le ultime vittime (in questo caso la signora era in casa insieme al marito), di 94 e 89 anni, sono residenti in zona Murri. Anche in questo caso, la tecnica messa in atto dai ladri è stata la stessa: il finto tecnico della caldaia e il falso agente della polizia locale. Nello specifico, il tecnico si è presentato prima da solo, dicendo di dover fare un controllo poi, una volta terminato, se ne è andato. Poco dopo, si è ripresentato insieme al complice, mostrando alla donna foto incorniciate, rubate poco prima, dicendo di averle trovate sulle scale e che le erano state rubate da malintenzionati. Dalla casa della coppia, i truffatori hanno portato via 700 euro in contanti e gioielli per un valore di circa 10mila euro.