La protesta dei trattori sfila sulle strade del Giro d’Italia

Non ci sarà solo il Giro d’Italia, oggi, a percorrere le strade della Bassa bolognese. I territori di Molinella prima e Medicina poi saranno attraversati anche dai trattori degli agricoltori locali. Si tratta di una manifestazione pacifica, ma pur sempre di protesta, organizzata dall’associazione Agricoltori Italiani. Appuntamento per tutti i ‘trattoristi’ in via dell’Idice, a Molinella, quasi al confine con Sant’Antonio di Medicina, poco dopo l’incrocio con via Barabana, entro le ore 9. Poi partirà la marcia. La giornata, che coincide con il passaggio del Giro ‘rosa’, è stata scelta dagli organizzatori nella speranza che la voce di questa categoria venga sempre più ascoltata. "Vogliamo far valere la nostra parola, i nostri diritti e soprattutto le nostre richieste facendoci vedere sempre di più", spiegano da Agricoltori Italiani.