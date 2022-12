La Regina delle nevi è tutta solidale

Continuano le prevendite per lo spettacolo ’La Regina delle nevi’, regia di Sandra Bertuzzi, lo spettacolo di Fantateatro che si svolgerà al Teatro Duse di via Cartoleria venerdì 6 gennaio alle 17. Come ormai da tradizione, si tratta dell’evento conclusivo della ’Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris’ promossa da ’Gli amici di Luca’ e giunta alla venticinquesima edizione. E’ la Befana storica della Cna, dei Circoli Dipendenti Circoli Dipendenti Comunali e Universitari di Bologna, (con il patrocinio Fitel). Incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Calza in omaggio ai bambini, offerta da Conad, fino ad esaurimento.