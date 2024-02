La ’Resurrezione’ di Mahler secondo Oksana Lyniv

Dopo aver inaugurato tre settimane fa la Stagione Sinfonica 2024 del Teatro Comunale, la direttrice musicale della sua orchestra, Oksana Lyniv, torna questo pomeriggio sul podio del secondo concerto (ore 17.30 all’Auditorium Manzoni). L’insolito orario pomeridiano ben si addice, in entrambi i casi, alla complessità d’ascolto di due partiture di grande impegno ed estensione, che sebbene composte a molti anni di distanza furono presentate in pubblico a pochi mesi l’una dall’altra, così come avviene in questi giorni per la loro riproposta bolognese: la Quinta Sinfonia (1876) di Bruckner a metà gennaio, la Seconda Sinfonia (1894) di Mahler quest’oggi.

Bruckner e Mahler rappresentano da sempre i due lati opposti del sinfonismo tardoromantico, capaci di contrapporre anche il pubblico: massiccio, spesso greve, formalmente strutturato l’uno; più sfuggente, talvolta fin canzonatorio e sempre imprevedibile l’altro. Sarà dunque quanto mai interessante il confronto a breve distanza delle due facce interpretative di Oksana Lyniv, inframmezzate per l’occasione dalla felice incursione operistica attraverso la coeva ’Manon Lescaut’ pucciniana (1892), con la quale ha nel frattempo inaugurato anche la stagione lirica. A dare un apporto tutt’altro che marginale all’esecuzione di questo pomeriggio saranno le voci umane, che Mahler reintroduce nel genere sinfonico dopo l’esempio preclaro ma isolato di Beethoven nella Nona Sinfonia. Durante gli ultimi due dei cinque movimenti di cui si compone la partitura, le voci di un mezzosoprano e di un soprano solisti nonché del coro intoneranno versi di spiccata valenza simbolica, che con gli accenni a natura, divinità, miseria umana e riscatto finale circoscrivono pienamente la sensibilità mahleriana, giustificando il titolo ’Resurrezione’ attribuito a questa sinfonia. Il soprano Jiulia Grüter e il mezzosoprano Monika Bohinec si affiancheranno al Coro del Teatro Comunale istruito da Gea Garatti Ansini.

Marco Beghelli