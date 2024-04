La rinascita della Bolognina: un quartiere in evoluzione

Il quartiere della Bolognina, con il suo ricco patrimonio storico, sta vivendo un periodo di trasformazione senza precedenti, puntando a rinnovare le sue strutture e a promuovere una crescita sostenibile. Ecco quindi tre iniziative che plasmeranno la nuova identità della zona. Le nuove Scuole Federzoni puntano a diventare un hub educativo avanzato, il progetto di trasforma la scuola in un ‘villaggio per bambini’, che ospiterà 448 alunni tra scuola dell’infanzia e primaria, con la volontà di creare un ambiente educativa e all’avanguardia. Il polo sarà completato entro l’estate 2025, includendo spazi aperti e impianti sportivi nel segno della sostenibilità e della tecnologia. Poi abbiamo la Trilogia Navile, progetto residenziale in corso per la riqualificazione abitativa della zona del mercato ortofrutticolo, abitazioni di qualità con giardini pubblici e servizi. Concludiamo con TEK District, polo di innovazione e conoscenza. Con istituzioni di ricerca, imprese tecnologiche e spazi culturali, questo distretto vuole diventare un faro di eccellenza.