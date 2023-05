La scommessa delle nuove generazioni "Creare altri modelli competitivi"

Sostenibilità. Un termine che rimanda a un macro-tema "da non sottovalutare", che coinvolge generazioni presenti e future. E che, allo stesso tempo, rappresenta una partita in cui anche le imprese dovranno necessariamente fare la propria parte. Così, davanti alle grandi sfide che le aziende ed il settore finanziario dovranno affrontare in termini sia di nuovo modello competitivo, sia di informative legate alle sostenibilità, Golden Group si schiera in prima fila. Come? Innanzitutto "indirizziamo gli investimenti delle imprese in progetti sostenibili – precisa l’amministratore delegato, Fabio Leoni –, forniamo consulenza sui contributi disponibili per la transizione, consapevoli che la finanza agevolata diventa, insieme alla tecnologia, un enabler fondamentale per la transizione sostenibile che è soprattutto un cambiamento culturale delle imprese". Ma non solo. "Abbiamo deciso – conclude – di inserire nei nostri prodotti il rating di sostenibilità al fine di rilevare tutti gli aspetti necessari alle imprese". Nei prossimi anni "sono due sono le sfide che le imprese dovranno affrontare: disporre di strumenti attraverso i quali misurare concretamente l’utilizzo di risorse e remunerazione, nella consapevolezza che quest’ultime non riguardano solo la dimensione economico finanziaria – spiega Gianluca Meloni, associate professor of practice management control systems Sda Bocconi – la seconda, è quella di legare alle misure di sostenibilità la gestione dell’impresa, rendendole parte integrante dei principali processi manageriali".