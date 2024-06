La ’scorta di Enrico’, domani Telese in scena

Domani alle 20,30 all’Arena del Sole in via Indipendenza va in scena Luca Telese in “La scorta di Enrico. Quando i supereroi lavoravano per il Pci” con Francesco Freyrie, Michela Gallio, e Andrea Zalone. Lo spettacolo, liberamente tratto dal bestseller scritto dallo stesso Telese, giornalista e conduttore televisivo qui nelle vesti di narratore, ripercorre i decenni successivi alla Seconda guerra mondiale. Il punto di vista è quello di Enrico Berlinguer, a lungo segretario del Pci. Sul palcoscenico rivivono così episodi privati ma, soprattutto, i grandi eventi che hanno punteggiato la storia recente: dalla Primavera di Praga al golpe in Cile, dal delitto Moro al terremoto in Irpinia.