La statua di Re Astolfo nel delùbro della Pieve

Re Astolfo ritrova Sant’Anselmo. Oggi alle 17 nel delùbro della Pieve di Lizzano verrà scoperta la statua raffigurante il sovrano longobardo, che affiancherà quella già presente di Anselmo da Nonantola, fondatore della Pieve nel 753. L’opera è stata realizzata dall’artista giapponese Yazuyuki Morimoto per iniziativa del gruppo studi Capotauro, in collaborazione con la parrocchia di San Mamante. La coppia di sculture ricomporrà così il bassorilievo di epoca medievale contenuto in una formella sul portale dell’Abbazia di Nonantola.