La storia a fumetti per raccontare il confino degli omosessuali

Appuntamento alla libreria Igor di via Santa Croce 10, per il primo incontro del nuovo anno con il gruppo di lettura ’Grulle’ dove si parlerà del celebre libro ’In Italia sono tutti maschi’ di Sara Colaone e Luca De Santis. Una graphic novel (Kappa edizioni) illustra da Colaone, che sarà presente all’incontro. Vincitore del premio ’Miglior fumetto dell’anno’ al Comicon di Napoli nel 2009, è un’occasione per affrontare i temi quanto mai attuali (racconta del confino degli omosessuali durante il fascismo) e discuterne.