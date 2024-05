La storia al cinema, da Chaplin a Monicelli

La giornata di oggi al Modernissimo celebra la festa dei lavoratori, con quattro proiezioni, a partire dal classico ’Tempi Moderni’ di Chaplin (ore 11), seguito da ’Oliver Twist’ di Polanski (ore 16), ’Sorry We Missed You’ di Ken Loach (ore 18,30) e dal cult di Peter Cattaneo ’Full Monty’ che sarà proiettato alle 21.

Da domani però (recuperando l’appuntamento rinviato lo scorso 11 aprile) prendono il via le ’Suggestioni storiche’ curate da Angelo Varni: un viaggio dall’antichità a oggi, attorno al tema ’Nascita di una nazione europea, parole e immagini di una cultura in formazione’. Tema della prima suggestione è ’La classicità romana’: alle 18 la lezione di Giovanni Brizzi sarà accompagnata dalle letture di Andrea Gherpelli. Giovedì 9 maggio, sempre alle ore 18, Francesca Roversi Monaco parlerà del Medioevo, lezione abbinata alla proiezione del film ’L’armata Brancaleone’ di Mario Monicelli, in programma venerdì 10 alle ore 10.30. Giovedì 23 maggio, sarà invece Luigi Mascilli Migliorini a parlarci di ’Umanesimo e Rinascimento’.

In autunno, il ciclo riprenderà dall’Illuminismo, per poi seguire il corso della storia attraversando l’Ottocento risorgimentale, le guerre del Novecento fino all’Italia repubblicana.