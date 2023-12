La storia del paese rivive nell’archivio fotografico

"Luoghi, volti e storia di un paese nelle fotografie dell’archivio storico comunale di Bentivoglio". È il titolo del progetto vincitore di Strategia fotografia 2022, promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Grazie all’avviso pubblico ministeriale che ha finanziato l’intero intervento, il Comune è riuscito a conservare e valorizzare un nucleo importante di positivi e negativi che sono ora a disposizione di cittadini, studiosi, ricercatori, professionisti e studenti. L’intero lavoro è durato circa dieci mesi e ha coinvolto tre fondi legati alla creatività degli ultimi cinquant’anni: "Censimento di emergenze culturali di Bentivoglio", "Reportage di edifici collocati lungo il canale Navile", "Archivio Bruno Pondrelli" portando, dunque, alla nascita del primo unico archivio fotografico di Bentivoglio.

L’intervento di conservazione del patrimonio fotografico ha previsto diverse attività: ordinamento dei materiali, inventariazione, pulitura e condizionamento con sistemazione in appositi contenitori acquistati. Importante la fase di catalogazione che ha permesso l’inserimento nel Sistema informativo generale del catalogo SIgecWeb di 500 fotografie. Preziosa per questa fase, ai fini del riconoscimento dei soggetti, è stata la raccolta di testimonianze orali dai proprietari degli edifici ripresi nelle fotografie, negli storici locali e presso il curatore delle mostre fotografiche che hanno coinvolto i fondi. Le schede sono consultabili online nel Catalogo generale dei Beni Culturali del Ministero della Cultura. In totale sono state oggetto dell’intervento 7.518 fotografie (sia positivi sia negativi). In particolare: 72 positivi, "Censimento di emergenze culturali di Bentivoglio", 193 positivi, "Reportage di edifici collocati lungo il canale Navile", 7253 fotogrammi negativi (1680 strisce), "Archivio Bruno Pondrelli".

Zoe Pederzini