La storia di Lireta, arrivata dal mare

Stasera alle ore 21, al Teatro Sala del Suffragio di Medicina, nell’ambito della rassegna ’Contemporaneo - teatro del tempo presente’ va in scena ’Lireta – a chi viene dal mare’ di Mario Perrotta con Paola Roscioli: la vita intima e rocambolesca di una donna albanese che sogna nient’altro che l’Italia. Tratto dal diario di Lireta Katiaj (Terre di mezzo Editore), è una storia potente, vera, per un’interpretazione magistrale di Paola Roscioli, finalista ai Premi Ubu come Miglior Attrice per questo lavoro, tra parole, musica e bruciante attualità. La rassegna è ideata e organizzata da Permar - Compagnia Mario Perrotta.