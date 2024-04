La targa e la maglia. Il grazie dell’Ascom all’imprenditore Joey:: "Rendi grande la città"

"A Joey Saputo che, con visione e spirito imprenditoriale, ha investito nello sviluppo del nostro territorio, promuovendo il nome di Bologna nel mondo". È la dedica impressa nella targa che l’Ascom ha consegnato ieri mattina al presidente rossoblù. L’impronta, invece, che Saputo ha lasciato al club e alla città è qualcosa da consegnare alla storia. A prescindere da quale sarà il finale di una stagione incredibile e impensabile soltanto poco tempo fa. Per questo, per aver restituito a Bologna la possibilità di sognare, ieri nelle meravigliose sale affrescate della sede di Strada Maggiore, l’Ascom ha deciso di tributare un omaggio a Joey.

"Stiamo correndo verso un traguardo, la qualificazione in Europa, che manca da decenni al nostro amato Bologna – ha commentato il presidente Ascom, Enrico Postacchini –. La nostra città merita tutta la visibilità e la promozione che sta avendo grazie all’impegno e alla visione che le realtà imprenditoriali, come quelle del presidente Saputo, hanno profuso in questi anni. L’attrattività di Bologna, in termini di affluenza e accoglienza turistica, è sempre più viva e significativa. Iniziative culturali, sociali e interventi di valorizzazione del territorio ci spingono, quindi, a sostenere la nostra città con passione, come facciamo con la nostra squadra del cuore".

Una delle espressioni di questa spinta è testimoniata dall’iniziativa ‘Fino alla Fine Forza Bologna’, promossa da Ascom, da tutti i suoi partner, tra cui Emil Banca, e anche dal Carlino. Un invito a colorare la città di rossoblù attraverso le vetrine delle attività commerciali per sostenere i ragazzi di Thiago in questa cavalcata dentro un sogno. E la risposta è stata pazzesca. "Sono stati tantissimi i commercianti che hanno addobbato la loro vetrina con i colori del Bologna – spiega Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom –. Un gesto di ringraziamento a Saputo e a tutti i dirigenti, all’allenatore Motta e a tutti i giocatori. Poi, certo, non ci sfugge che arrivare in Europa sarebbe importantissimo per il nostro indotto: alberghi, ristoranti, bar e negozi possono trarre beneficio da questa visibilità. Un’occasione unica da cogliere nel migliore dei modi". In platea, tra gli altri, c’erano Pietro Scandellari (Centergross), Gian Luca Galletti (Emil Banca), Antonio Bruzzone (BolognaFiera) e Daniele Ravaglia (Bologna Welcome).

"Saputo ha rivitalizzato ancora di più il legame esistente tra il Bologna e la città – ha aggiunto Valentino Di Pisa, presidente dell’Associazione Commercianti Rossoblù –. Come imprenditori e commercianti sosteniamo da sempre il Bologna e siamo riconoscenti alla società che ci sta portando a sognare anche la qualificazione in Europa". A Joey è stata anche regalata una maglia rossoblù personalizzata con nome e numero. Il numero 1 ovviamente.

g.m.