La tragedia greca di Menandro in scena al Teatro di Calcara

Un classico della commedia greca antica domani sul palco del teatro di Calcara dove alle 21 va in scena ’La donna di Samo’, opera di Menandro, autore ateniese del terzo secolo a.C. popolarissimo in tutto il bacino mediterraneo. Interpreti Roberto Zorzut, Bruno Governale, Alessandra Cavallari e Ana Kusch. Una produzione del Teatro Seven Cults inserita nel cartellone di prosa di Teatro delle temperie. Con l’accompagnamento del canto di Maria Piazza si svolge questa vicenda che vive di intrecci complessi giocati sulla sorpresa.