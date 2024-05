La volata Champions. Ristoratori, erboristi e parrucchieri:: "Bologna, siamo con te"

Stasera lo sguardo di tutti i bolognesi sarà rivolto verso Torino, dove si terrà la grande sfida tra i rossoblù e i piemontesi. E sotto le Due Torri, sempre più forte, si alza il coro di sostegno ai ragazzi di Motta: "Forza Bologna, fino alla fine". Un coro che si accompagna a una cascata di colori rossoblù, quelli che sempre di più addobbano le vetrine dei negozi, dei locali e delle aziende, degli studi professionali. L’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme con Emil Banca e la media partnership del nostro giornale, sta infatti unendo l’intera città e tutta la provincia, in un tripudio di affetto e creatività per decorare le vetrine e spingere il Bologna nella volata finale verso il sogno della Champions.

Dal centro alla periferia, dalla Bassa all’Appennino, ormai non c’è un solo punto del territorio bolognese che non abbia i colori rossoblù in bella mostra. Magliette, bandiere, gagliardetti, sciarpe, poster dei giocatori. Insomma, una speciale coreografia collettiva che accompagna ormai da settimane le gesta di Zirkzee e compagni.

Ultimi, ma solo in ordine di tempo, hanno aderito, in città, il ristorante ’Piedra del Sol’, in via Goito 20, l’erboristeria Coccinella di via Marco Emilio Lepido 66/5b e la parrucchiera Patrizia Gifuni di via Lombardia 5/b, mentre in provincia ecco il Salone Evolution Acconciature Uomo, del titolare Paolo Laino, in via Roma 23/c a Calderara di Reno.

Tutti uniti nel sostenere la corsa all’Europa della squadra allestita con grande abilità dal presidente Joey Saputo e dai suoi dirigenti. Anche il ’Carlino’ ha rilanciato con entusiasmo colorando di luci rossoblù il totem davanti alla sede di via Mattei, grazie alla collaborazione con Radio Sata. Una suggestione visibile ogni sera e che durerà fino alla fine del campionato.

Partecipare all’iniziativa ’Fino alla fine, Forza Bologna’ è facile e, naturalmente, c’è ancora tempo: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa: si consiglia di scattare le fotografie in presenza dei titolari o comunque di persone fuori dalle vetrine o accanto all’attività. Così potranno essere valorizzate ulteriormente nella pubblicazione sul giornale, rendendole più personali e ’vive’. E, sulle nostre pagine, si trova il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.