La Vtb si complica la vita. Ora serve un doppio successo

Volley Team Bologna spalle al muro: a due giornate dal termine della stagione, la Fcredil crolla in casa e sprofonda per la prima volta in zona retrocessione. Non conosce continuità la stagione delle rossoblù, che con Lecco conferma le difficoltà caratteriali e tecniche. Bologna domina il primo set, ma con la partita in mano sul piano del ritmo e la possibilità di azzannare la contesa alza il piede dall’acceleratore e si perde negli errori, approcciando male e cedendo terzo e quarto set. Si rimette in partita, con Tellaroli e trascinare la truppa insieme a Ristori, con Alberti costretto a pescare dalla panchina. Le rossoblù soffrono e trascina la contesa al quinto set, con un pallonetto di Bovolo e un muro di Tresoldi per 25-23, che diventa 8-5 al tie break. Ma quando i punti scottano, non mette più palla a terra, rifugiandosi in pallonetti e colpi controllati per paura di sbagliare. Contro una Lecco reduce da 7 vittorie consecutive è peccato mortale: passa l’Orocash, Olbia regola Pescara e sorpassa.

Bologna sarà obbligata a vincere con Melendugno a Budrio sabato alle 17 o Olbia, battendo Padova, segnerebbe la retrocessione aritmetica della Vtb, obbligata a vincere per giocarsi il tutto per tutto a Olbia il 7 aprile, all’ultima giornata. Ora la salvezza diventa rincorsa disperata. "Ce la siamo giocata, ma se quando la palla scotta non hai le risorse nervose e tecniche per cercare il punto poi paghi", è la spietata analisi di coach Gianluca Alberti che non si nasconde. Ma che neppure si vuole darsi per vinto: "Non è finita, vincendo le ultime due saremmo salve. Il destino è ancora nelle nostre mani. Ma dobbiamo riconquistarlo".

Le altre gare: Olbia-Pescara 3-0, Costa Volpino-Brescia 3-1, Melendugno-Altafratte Padova 2-3, Offanengo-Soverato 3-2. La classifica: Offanengo 44; Brescia 39; Lecco 37; Melendugno 32; Olbia 30; Vtb Fcredil Bologna 29; Costa Volpino 23; Soverato 21; Altafratte Padova 19; Pescara 1.

Marcello Giordano