Un’estate da costruire e colorare. A partire da questa settimana, i martedì, alle ore 17, si terranno dei laboratori per ragazzi dagli 11 ai 15 anni di falegnameria e fumetto.

Il laboratorio di fumetto prevederà sei incontri, dalle ore 17 alle ore 18.30, fino a martedì 25 giugno presso la biblioteca di San Giorgio di Piano. Il corso di falegnameria, previsto dalle ore 17 alle ore 19, ci sarà per qquattro martedì fino all’11 giugno ’alla stazione’ di via XXV aprile 8 di Pieve di Cento. Per info e iscrizioni vi basterà cliccare su questo link e seguire la procedura: https://forms.gle/6dzctbdeuewbmjmm9

In alternativa, è possibile contattare Rossella Lamma al 392/6048828 o mandare una e-mail all’indirizzo rlamma@coop.lavenenta.it.