’Lagolandia’ saluta, arriva il sentiero dei laghi

Al via oggi la decima e ultima edizione di ’Lagolandia – Villeggiatura Contemporanea’ che si conclude domenica, sull’Appennino Bolognese, attraverso i laghi di Suviana, Brasimone, Santa Maria e Castel dell’Alpi. La manifestazione, sempre caratterizzata da sentieri culturali, incontri, musica e relax, traccerà il percorso del venturo Sentiero dei Laghi di Bologna, il ’lascito’ dell’organizzazione dopo dieci anni di attività sul territorio.

Più che un addio, un’evoluzione: Lagolandia conclude il suo format eventistico e festivaliero e si trasforma in un’edizione particolare perché non saranno quattro weekend sui quattro laghi, ma un unico lungo week end che attraverserà i quattro laghi e il territorio meraviglioso che li unisce. In questo lungo percorso, che si potrà fare tutto insieme o anche a singole tappe, ci saranno guide d’eccezione: musicisti, scienziati, attori, divulgatori.

Quello che prende il via oggi vuole pertanto essere l’anteprima del Cammino dei laghi che verrà messo a sistema per l’estate 2024 in collaborazione con il CAI di Castiglione dei Pepoli, collegando in modo permanente tutti e quattro i bacini.

Oggi la prima tappa dal Lago di Suviana al Lago del Brasimone: quando alle 17 ci sarà una visita guidata al Centro Ricerche Brasimone, con gli ingegneri e i ricercatori di ENEA.

Domani, la seconda tappa, dal Lago del Brasimone al Lago di Santa Maria. La giornata si chiude alle 21.30 sul bordo lago di Santa Maria (Castiglione dei Pepoli), con il live gratuito e aperto a tutti di Ginevra Di Marco che presenterà al pubblico, accompagnata da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, il suo spettacolo Donna Ginevra e le Stazioni Lunari.

Sabato si arriva a Baragazza, piccola frazione del Comune di Castiglione. Alle 21 si chiude con il suggestivo Sentiero degli astri guidato ancora una volta dall’attore e regista Alessandro Tampieri, in occasione della Festa del Patrono di Castiglione dei Pepoli.

Domenica la quarta e ultima tappa, da Baragazza al Lago di Castel dell’Alpi. E alle 18.30, la grande festa di chiusura al Lago di Castel dell’Alpi con l’esplosivo Dj set di DJ Mingo. Presso il tendone a bordo lago sarà possibile cenare con le crescentine a cura dell’Associazione USCA. Per chi desidera partecipare alla cena è consigliata la prenotazione, chiamando i numeri: 329 3960252 o 0534 99098.