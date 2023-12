L’anno che è stato: tra arte, cultura e sorprese

Cucci

È sempre difficile scegliere cosa ricordare di dodici mesi di arte e cultura, ma per non dimenticare, ecco un piccolo ’ripasso’, certamente non esaustivo.

Gennaio

Vacchi ad honorem Il presidente e ad di Ima Alberto Vacchi, riceve la Laurea ad honorem in Ingegneria Gestionale il 20 gennaio.

Robbie e 25 anni di hits Ben due date il 20 e il 21 all’Unipol Arena per un Robbie Williams che si racconta in 25 anni di pezzi vincenti.

Febbraio

Arte Fiera torna alle origini Dal 3 al 5 febbraio Arte Fiera torna alle sue date invernali e ai padiglioni 25 e 26. Arriva per la prima volta il managing director Enea Righi, accanto al direttore Simone Menegoi.

Yuri Ancarani al MAMbo Dal 2 febbraio il MAMbo celebra l’artista visivo e regista Yuri Ancarani con Atlantide 2017 – 2023, e per l’occasione viene pubblicata la sceneggiatura inedita.

Il Comunale diventa Nouveau Debutta il Comunale Nouveau il 16 febbraio nello spazio di piazza della Costituzione, dove resterà fino all’estate/autunno 2026.

Satrapi apre l’anno accademico Il 20 febbario Marjane Satrapi è l’ospite d’onore all’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo. Riceve il Sigillum Magnum e lei, matita simbolo della lotta contro il regime di Teheran, afferma: "Vanno tagliati i legami con il regime".

Marzo

Grazie Liliana Segre Il 3 marzo l’università assegna la laurea honoris causa in Scienze filosofiche alla senatrice a vita Liliana Segre. "Un atto di gratitudine e ammirazione di tutta la comunità dell’Università" afferma il rettore Molari.

Aprile

Tutto Pasolini Il 18 aprile va in scena all’Arena del Sole ’Porcile’ di Pier Paolo Pasolini per la regia di Nanni Garella. E’ uno dei sei titoli del progetto Ert che presenta sulle scene l’intero corpus dei testi teatrali.

Maggio

Note da Oscar Hans Zimmer arriva all’Arena Unipol con le sue colonne sonore, da Dune a Dunkirk, dal Re Leone al Gladiatore.

Giugno

Carta Bianca a Scorsese Primi giorni di giugno, arriva Martin Scorsese su invito della Cineteca, per una rassegna di film del regista e di altri, scelti da lui.

Luci di gioia Dal 19 giugno Cesare Cremonini regala l’evento di inizio estate: i 666 archi del portico che conduce a San Luca sono illuminati per sette notti con chilometri di fibra ottica di mille colori.

Il parterre stellato del Cinema Ritrovato Il 25 giugno la fotografa Nan Goldin sale sul palco in piazza Maggiore, per l’omaggio ad Anna Magnani. Poi arrivano Wim Wenders, Joe Dante e Ruben Östlund.

Il Gladiatore in città Il 26 giugno arriva Russell Crowe per suonare il giorno dopo al Comunale Nouveau, portato da Genoma Films per lo show benefico il cui ricavato andrà a favore delle popolazioni colpite dal disastro.

Luglio

I festival infuocano la città Sequoie Music Park-Bonsai Garden-Oltre Festival alle Caserme Rosse, Nova in giro per vari spazi della città, Botanique di nuovo in via Filippo Re.

Agosto

Il Fossolo è salvo Il cinema Fossolo chiude? No, è salvo, entrerà a far parte del Circuito Cinema, ad Andrea Occhipinti di Lucky Red. Il 20 dicembre ha riaperto.

Settembre

Il folletto della musica Il 23 settembre arriva Bjork in concerto all’Arena Unipol con un live video-spettacolare. Vietato fotografarla in faccia.

Ottobre

Duse 200 Il teatro Duse festeggia dal 4 ottobre due secoli di applausi con la rassegna Duse & friends.

Foto/Industria è sempre un Mast Il 18 ottobre la sesta edizione della Biennale Foto Industria promossa dal Mast riporta il pubblico a scoprire progetti fotografici splendidi sul tema ’Game’.

Un ’nuovo’ Guercino Come una mostra trasforma le opere in un’ avvincente narrazione di un artista: dal 28 ottobre ’Guercino nello studio’ alla Pinacoteca Nazionale, parte di un percorso diffuso dedicato all’artista.

Pozzati Antologico Dal 27 ottobre, prima grande mostra antologica realizzata in una sede museale, Palazzo Fava, dopo la sua scomparsa nel 2017. Curata da Maura Pozzati.

Novembre

Rinasce il Modernissimo Il 21 novembre inaugura, dopo dieci anni di cantiere, il cinema Modernissimo, tenuto a battesimo da Wes Anderson.

Dicembre

Stone e il nucleare Il 3 dicembre arriva Oliver Stone per presentare il suo nuovo documentario ’Nuclear Now’ al cinema Pop Up Arlecchino.

Jimmy ballando Il 6 muore Jimmy Villotti e Bologna perde un’altra splendida anima musicale.

Patty Smith al Maggiore Doveva salire sul palco del Duse il 12 dicembre, ma un improvviso malore la porta dritta al Maggiore. Patty Smith ne esce il giorno e ringrazia con una foto di gruppo.

Maestro di bellezza Se ne va la notte di Natale Eugenio Riccomini, grande protagonista della cultura. Storico dell’arte, docente universitario, studioso coltissimo e affabile comunicatore.