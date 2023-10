L’arte della calligrafia secondo Luo Qi

Arriva al Museo Internazionale della Musica la mostra di calligrafia cinese contemporanea ’INKiostro di Voci: Luo Qi e 30 anni di calligrafismo’. Da domani al 5 novembre sarà possibile partecipare a eventi, workshop, visite guidate, performance di calligrafia. La mostra, organizzata nell’ambito del ’Write Erc Project’ dell’Alma Mater, con i Musei Civici, intende rendere omaggio ai 30 anni di attività del calligrafismo, corrente di cui Luo Qi è il fondatore. La scelta di esporre le sue opere al Museo della Musica è in linea con l’idea dell’artista: intersecare calligrafia e musica. "È un onore presentare i miei lavori in un Museo così importante, mi permette di creare un ponte tra la cultura cinese e quella italiana" dichiara l’artista. E infatti ci saranno anche scritture che riproducono famose arie delle opere liriche italiane. "La calligrafia è storicamente l’espressione artistica più elevata per la Cina, e il calligrafismo è un movimento moderno che fonde la tradizione con altre forme d’arte – musica, danza, pittura – per creare un nuovo codice visivo" spiega Adriana Iezzi, docente del dipartimento di Interpretazione e Traduzione che ha curato il progetto. Si apre domani alle 18 nella Sala Eventi del Museo con una performance che unisce calligrafia, musica , danza e realtà aumentata: la pianista Giusy Caruso e la ballerina Agnese Gabrielli si esibiranno mentre Luo Qi e Silvio Ferragina, maestri calligrafi, utilizzeranno dei sensori per tracciare i gesti degli artisti e del pennello così da restituire al pubblico la correlazione tra segno visivo e gesto, tra ritmo e coreografia. Gli eventi correlati alla mostra continuano già venerdì 13 con il convegno internazionale, ’Chinese Calligraphy and Music: meeting of Voices’, e andranno avanti fino al 5 novembre, giornata dedicata a workshop di calligrafia cinese, per bambini e per adulti. L’ingresso all’inaugurazione di giovedì è gratuito, mentre l’accesso a tutti gli altri eventi è incluso nel prezzo dell’ingresso al Museo.

Alice Pavarotti