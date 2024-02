L’arte spiegata ai bambini. Appuntamenti nei musei

La Fondazione Demetrio Benni, con il patrocinio del Comune di Budrio, organizza la rassegna "Immagina", appuntamenti gratuiti tra laboratorio e teatro per accendere nei più piccoli la fantasia e l’amore per l’arte. I laboratori prevedono un numero limitato di partecipanti, l’iscrizione è obbligatoria chiamando i numeri 051 6928286 o 051 6928345, oppure inviando una mail a cultura@comune.budrio.bo.it. I musei in cui si svolgono le attività saranno aperti e visitabili. Gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Prossima data sabato 17 febbraio al Museo Archeologico di Budrio "Elsa Silvestri" e Pinacoteca Civica di Budrio "Domenico Inzaghi". ‘Dalla tela al broccato - Tessuti e abiti tra passato ed età moderna’ dalle 10 alle 11 al Museo archeologico e dalle 11 alle 12 in Pinacoteca.