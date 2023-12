Lascia il bimbo in auto. Padre finisce nei guai

Destinatario di un ordine di espulsione, non poteva stare in Italia. Invece, l’altro giorno il trentaduenne albanese era al parcheggio di un supermercato in zona Barca. E aveva pure lasciato da solo, in macchina, il figlioletto di 4 anni. Proprio la presenza del piccolo nell’auto ha spinto una pattuglia del commissariato Santa Viola ad accertare la situazione, individuando l’uomo, che è stato poi arrestato per la violazione del divieto e denunciato per abbandono di minore. Il bimbo è stato affidato alla mamma.