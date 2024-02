L’associazione. Luca Coscioni:: "Bene il Comitato, ma votate presto"

Giorni caldi in Emilia-Romagna sul fine vita. Tutto ruota attorno alla proposta di legge Cappato. Nei giorni scorsi abbiamo spiegato come in questo momento la maggioranza sia per il no. Bonaccini ha però creato un Comitato etico, come richiesto un anno fa dal mistro Schillaci, a cui però, secondo Forza Italia, sarebbero assegnate mansioni sul fine vita non richieste e che rischia di rendere inutile il voto in Regione. Sulla vicenda interviene anche l’associazioe Luca Coscioni (legata a Cappato): "Nel rispetto della volontà dei 7.289 cittadini che hanno sottoscritto la proposta

di legge di iniziativa popolare, ci aspettiamo

il rapido avvio della discussione in Regione"