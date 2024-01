Lavori di riqualificazione del ’quadrilatero’

Ultimi giorni per la riqualificazione del quadrilatero tra la via Porrettana e le vie Giordani, IV Novembre, Risorgimento e Battisti. Dove da oggi alla fine dei lavori è stato istituito un divieto di sosta nelle vie IV Novembre, Giordani e Risorgimento (nel tratto tra via Giordani e via IV Novembre). Per garantire la comunicazione di tutto l’isolato su via Giordani, IV Novembre e Risorgimento è stato istituito un doppio senso di marcia senza uscita. Mentre via Battisti è interdetta alla circolazione dei mezzi.