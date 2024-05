Lavori in corso, tutti i cantieri della città

Lavori in corso in città: ecco i principali cantieri stradali in programma da domani; in caso di maltempo, alcuni potrebbero essere ricalendarizzati.

Per la prossima settimana sono in programma diverse attività che interesseranno l’asse tangenziale-autostradale, quasi tutte durante la notte. Sull’A1 Milano Napoli, sarà chiuso il tratto tra il Raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, da mezzanotte alle 6 di lunedì e il Raccordo di Casalecchio direzione Nord e l’entrata di Bologna Casalecchio. Chiusa a l’area di servizio Cantagallo Ovest dalle 23 di stasera alle 6. Sul Raccordo di Casalecchio, Bologna Casalecchio chiusa in entrata verso Ancona dalle 10 di domani alle 6 del 24 giugno, per lavori di realizzazione nuovo cavalcavia. Sul’A14 chiusa Borgo Panigale in uscita per chi arriva da Milano e in entrata verso Bologna, dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì, lo stesso sarà per l’altro senso dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì. Chiuso anche il tratto tra il Raccordo di Casalecchio e Borgo Panigale verso Milano, dalle 22 del 30 maggio alle 6 del 31.

Sulla tangenziale, chiuso il tratto tra gli svincoli 4 e 6 verso San Lazzaro, dalle 22 del 27 alle 6 del 28 maggio, per lavori alla pavimentazione. Poi, lo Svincolo 4bis in entrata verso San Lazzaro e lo Svincolo 1 in uscita da Casalecchio, dalle 22 del 28 maggio alle 6 del 29, per lavori di ripristino incidente. Chiusa la Provinciale 568 (Persicetana) in uscita e in entrata in modalità alternata dalle 22 del 30 maggio alle 6 del 31 maggio.

Nuovi cantieri si apriranno poi in settimana in via di Corticella (da martedì la rotatoria e la corsia verso il centro saranno ristrette a una corsia, fino al 7 giugno); via Saragozza (rifacimento della pavimentazione a tratti su intera via, con la normale circolazione che verrà temporaneamente ripristinata, con doppio senso di marcia, dalle 17 di venerdì 31 maggio alle 9.30 di lunedì 3 giugno); infine via San Donato venerdì 31 maggio avrà dei restringimenti della carreggiata e divieti di sosta con viabilità regolamentazione con movieri per l’esecuzione di Rappezzi sulla pavimentazione stradale.