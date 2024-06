Lavori sulla Bologna-Prato. Corse dei treni modificate

Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria convenzionale Bologna- Prato. L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana è mirato a garantire il collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa. L’ultimazione dei lavori è prevista per la fine del 2025 e l’investimento complessivo è di oltre 530 milioni. Saranno diversi i cantieri attivi in estate.

Nel dettaglio: da lunedì a venerdì 9 agosto è prevista la chiusura della tratta Pianoro-Vernio anche se fra S. Benedetto Val di Sambro e Vernio il passaggio dei treni verrà garantito nelle fasce orarie 5-8.30 e 15.30-22 mentre da sabato 10 agosto a domenica 8 settembre è prevista la chiusura della stessa tratta Pianoro-Vernio per tutta la giornata. Nei periodi di chiusura della linea verranno effettuati interventi all’infrastruttura - gallerie, binari, linea elettrica - e agli impianti tecnologici per consentire il passaggio dei treni merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube.

Le attività più complesse sono quelle di allargamento delle 17 gallerie all’interno delle quali corrono 13 dei 31 chilometri che separano Pianoro da San Benedetto Val di Sambro. La più estesa delle 17 gallerie è lunga oltre 7 chilometri. Contestualmente inizieranno i lavori di allargamento della Grande Galleria dell’appennino, il tunnel di 19 chilometri che unisce l’Emilia-Romagna alla Toscana.

A seguito dei lavori di potenziamento infrastrutturale ci saranno modifiche all’offerta dei treni Regionali e Intercity fra Bologna e Prato con l’utilizzo anche di autobus.

Da lunedì a venerdì 9 agosto nelle ore di attività dei cantieri il servizio regionale – sia in direzione Prato sia in direzione Bologna - sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro, con autobus diretti fra Bologna e Prato (alcuni effettueranno fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro), con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana), con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Prato e fra Vernio/Vaiano e Prato.