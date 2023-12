Lavoro e digitale, ecco il primo talk della Fondazione Yunus

La Fondazione Yunus Italia oggi celebrerà il primo talk della rassegna YunuStage intitolato ‘Il Lavoro nel XXI Secolo’, alle ore 18, al Cefal di San

Lazzaro, in via Nazionale Toscana 1. L’evento si propone di esplorare le sfide e le opportunità che caratterizzano il mondo del lavoro in un’era segnata da significativi cambiamenti ecologici e digitali, nonché dal punto di vista del suo ruolo sociale.

"Il titolo dell’evento delinea il contesto in cui si svilupperà la discussione, in un periodo storico che va oltre le tradizionali relazioni industriali del passato vogliamo pensare ad un paradigma orientato a rispondere alle esigenze contemporanee, a partire dai trend di trasformazione tecnologici, ambientali e valoriali", afferma il segretario generale di Fondazione Yunus, Marco Marcatili lanciando così l’invito a partecipare all’evento a stakeholder, istituzioni e chiunque voglia approfondire il tema del lavoro. Saranno protagonisti del talk: Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl; Piergiorgio Sciacqua, Presidente Consiglio Generale MCL; Gian Luca Galletti, presidente Emil Banca e presidente Ucid; Enrico Bassani, segretario generale Cisl Area Metropolitana Bolognese, Federica Sacenti, direttrice Cefal - MCL; Rosalba Carbutti, giornalista del Resto Del Carlino; Massimiliano Colombi, Sociologo Fondazione Yunus Italia. Conduce Lorenzo Benassi Roversi, giornalista.