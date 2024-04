Le cento candeline della mondina che accudiva Giacomo Bulgarelli

Lunedì scorso alla Cra Baroncini è stato festeggiato il compleanno di Maria Sangiorgi impegnata a spegnere le sue 100 candeline (nella foto). Maria è nata il 1° aprile 1924 a Medicina dove ha trascorso la sua infanzia, gioventù e la maggior parte della sua vita. Ha visto cambiare il mondo, la città e le persone; il suo vissuto è un patrimonio di storie e ricordi. Ha lavorato come bracciante agricola e mondina per il collettivo agricolo e poi per le Generali. Essendo originaria di Portonovo, ha avuto l’occasione di accudire due giocatori della serie A. Preparava il fior di latte a Giacomo Bulgarelli e le sue tagliatelle erano le preferite di Youssef Maleh.