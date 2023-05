Le deviazioni per attraversare la Via degli Dei

Il maltempo ha colpito duro anche uno dei cammini più famosi e percorsi dagli amanti di trekking: la Via degli Dei che unisce Bologna e Firenze. Poiché piogge e frane hanno danneggiato alcuni tratti, si è dovuto correre ai ripari. Gli smottamenti hanno interessato in particolare il tratto tra Bologna e Monzuno, dopo di ché è possibile transitare, benché con attenzione. Per limitare i disagi agli escursionisti ed "evitare che il trend di questi giorni, con l’annullamento di numerose prenotazioni, prosegua", spiega la Città metropolitana, le amministrazioni dei Comuni attraversati dal sentiero si sono attivate in tempi record, con il Cai, gli operatori e gruppi di volontari, per ripristinarlo e rimetterlo in sicurezza. Le guide di Appennino Slow, ente che gestisce la Via, dopo alcuni sopralluoghi hanno individuato i punti più critici e definito d’intesa con Cai e Comuni una serie di alternative sicure per aggirarli. In attesa di procedere agli interventi di ripristino, le varianti consentiranno "di percorrere in sicurezza la

Via degli Dei anche nel tratto bolognese" chiarisce la Città metropolitana. Le modifiche al tracciato sono indicate sul sito www.viadeglidei.it e sui canali social della Via degli Dei (per ulteriori info rivolgersi all’ufficio infoSasso allo 0516758409). "Raccomandiamo a chiunque si metterà in cammino di consultare il sito web e di osservare la massima prudenza, specialmente in caso di maltempo", raccomandano i sindaci dei comuni attraversati dalla Via degli Dei: Matteo Lepore (Bologna), Massimo Bosso (Casalecchio), Roberto Parmeggiani (Sasso Marconi), Bruno Pasquini (Monzuno) e Alessandro Santoni (San Benedetto Val di Sambro).