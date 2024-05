Le difficili mattine di Lorenzo Scano alla libreria Irnerio Ubik

Appuntamento alla libreria Irnerio Ubik, oggi alle 17 con Lorenzo Scano, in dialogo con Marco Bernardi, per il suo nuovo libro ’Una mattina come questa’ (NeroRizzoli). Autore rivelazione del noir italiano, dedica questo romanzo alla sua città, Cagliari, trasformandola in una quinta perfetta per la trama, che si snoda tra i palazzoni della periferia dove tra amici passano gli anni cercando di stare a galla e di non pestare i piedi... sbagliati. Alla soglia dei 30 anni, è tempo di bilanci, di certo non facili.