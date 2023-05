Le dipendenze nell’adolescenza, un tavolo di confronto sui giovani

L’amministrazione comunale di Granarolo al fianco dei giovani per ascoltarli, capirne le necessità e combattere il disagio giovanile. Nella sala multiuso dell’ex palestra dell’Istituto Comprensivo (in via Roma 30), giovedì, alle 18, si tiene "Granarolo ascoltiamoci", un incontro, che era stato posticipato a causa dell’allerta meteo, e promosso dal "Tavolo di confronto sui giovani", cui aderiscono diverse realtà del Territorio coordinate dal Comune, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Granarolo.

L’iniziativa, che sarà sia diretta che condotta dal Loop (Laboratorio di Osservazione Organizzazione Prevenzione), ha per titolo "Dubbi e timori dei genitori su giovani e dipendenze".

Si tratta di un evento libero e gratuito che è rivolto a genitori e adulti di riferimento (insegnanti, educatori, familiari, ecc.).

Durante l’appuntamento l’obiettivo sarà quello di affrontare i temi legati al mondo delle dipendenze in adolescenza: da quelle dipendenze cosiddette comportamentali (ad esempio gioco d’azzardo e nuove tecnologie: smartphone, video giochi, social network) a quelle dovute all’assunzione di sostanze psicoattive (legali e illegali).

Alla fine dell’incontro ci sarà il momento per le domande da parte della platea di adulti agli esperti che interverranno.