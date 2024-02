Le donne imparano a gestire il denaro

L’ Unione di Terre d’Acqua promuove l’iniziativa ‘L’educazione come pratica della libertà’. E’ un corso gratuito di alfabetizzazione finanziaria rivolto alle donne per approfondire il tema del denaro in maniera semplice e pratica. Il corso si terrà a San Giovanni in Persiceto, è gratuito e si compone di 6 lezioni in presenza che si terranno tra aprile e giugno prossimi e 4 laboratori che saranno realizzati tra settembre e novembre. Il progetto si rivolge alle donne residenti nel territorio dell’Unione di Terre d’acqua, di qualunque età e origine. Sarà aperta una lista d’attesa per le signore che richiederanno di partecipare da altri comuni della Città Metropolitana.