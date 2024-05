Le priorità delle imprese: "Turismo e infrastrutture"

Cna si proietta sul voto in programma tra 10 giorni. E lo fa realizzando un sondaggio che dà le priorità delle imprese ai candidati a sindaco nei vari comuni della montagna. Le parole chiave sono infrastrutture e turismo. Nel primo caso si dovrebbe "alleggerire il traffico sulla Porrettana e contare su una bretella che unisca le Valli del Reno e del Setta". Per la seconda voce invece "affluenze 365 giorni all’anno". E poi il connubio tra macchina e uomo con infrastrutture digitali più efficaci e manodopera da reperire più facilmente.

"Sono queste le priorità per le imprese dell’Area Appennino bolognese, come emerge dalla

consultazione realizzata da Cna verso le aziende associate che hanno la sede nei Comuni al voto – spiega Silvia Bernabei, presidente Cna Area Appennino bolognese –. La nostra presidenza sta incontrando i candidati a Sindaco dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Castel di Casio, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro e Vergato. Cna non dà indicazioni di voto ma porta con forza all’attenzione di chi si sta candidando a sindaco le priorità delle sue imprese, perché entrino nei programmi elettorali e perché vengano poi messe in pratica dai sindaci che saranno eletti".

"La mobilità è certamente una priorità – prosegue Bernabei –. Il tema della Porrettana è strategico per le imprese di tutta la Valle del Reno, una strada che oggi costringe a pesanti rallentamenti e quindi rende meno competitive le imprese. La scelta che fanno le imprese è quella di una bretella che colleghi la valle del Reno con quella del Setta dove passa l’autostrada. Sempre sulla mobilità le imprese di tutto l’Appennino chiedono maggiori collegamenti nel trasporto pubblico. Inoltre tutte le aziende chiedono una manutenzione efficace e una prevenzione dai rischi idrogeologici, tenendo conto dei danni provocati alle strade dalle alluvioni".

"Un altro tema strategico è il turismo – continua Bernabei –. Per quanto riguarda la Valle del Reno, le aziende chiedono di puntare sempre di più sul turismo verde, che possa garantire attrazione turistica 365 giorni all’anno. Certamente il turismo bianco è sempre importante per l’economia della montagna, ma bisognerebbe puntare di più sui sentieri, sulla natura, sui parchi e sui percorsi ciclabili. Per quanto riguarda la Valle del Setta le imprese affermano che si tratta di una zona ricca di opportunità da valorizzare".

"Un tema considerato prioritario praticamente per tutti i Comuni – sottolinea Bernabei – è quello di trovare soluzioni per reperire manodopera che manca. Le aziende dunque chiedono che istituzioni e scuole insieme alle aziende organizzino iniziative di orientamento scolastico in cui agli studenti e alle loro famiglie venga spiegato il valore del mestiere artigiano".

"Infine – conclude Berrnabei – molto sentito, soprattutto nella Valle del Setta, è il tema delle infrastrutture digitali. Non ancora sufficienti a garantire una connessione accettabile per molte imprese che hanno l’attività in Appennino".