Le Pro Loco donano un macchinario al Consultorio

Breve cerimonia di donazione l’altra mattina al Consultorio di Bazzano per un apparecchio di biofeedback: un sistema indossabile dal paziente per la rieducazione dell’incontinenza mediante elettrostimolazione e biofeedback perineali. Attrezzatura del valore di oltre 5mila euro donata dalle cinque Pro Loco di Valsamoggia che garantirà al Distretto sanitario Reno-Lavino-Samoggia una presa in carico di prossimità dei pazienti con patologie come incontinenza urinaria, fecale e prolasso pelvico, problematiche che si stima coinvolgano circa un terzo della popolazione femminile adulta.

Questo dispositivo consenitirà il recupero della salute anche nelle donne in puerperio nel corso della riabilitazione del pavimento pelvico. "Si tratta di disturbi che, fatta eccezione per le donne in gravidanza, spesso vengono sottovalutati e sotto diagnosticati, comportando però importanti ripercussioni sulla qualità di vita delle persone, nonché sulla vita sociale, lavorativa e personale -ha spiegato il direttore generale dell’azienda Usl di Bologna Paolo Bordon-Il potenziamento tecnologico dei presidi territoriali, frutto di donazioni che arrivano dal tessuto sociale, sono per noi sempre un’occasione di festa"