Le scuole Filopanti inaugurano l’orologio solare verticale: un’opera unica al mondo

Un orologio solare alle scuole medie Filopanti di Budrio. L’1 giugno è avvenuta l’inaugurazione dell’orologio solare verticale a declinazione zero, collocato nel giardino della scuola media Filopanti. Questo progetto ha preso vita grazie ai Lions Club Budrio, presieduto da Aldo Minghetti, e, di concerto con Carla Pulga, in accordo con l’amministrazione comunale, le dirigenti scolastiche Tacconi e Palma che si sono avvicendate alla guida della scuola in questi anni scolastici e ai docenti.

L’opera, progettata dallo gnomonista Giovanni Paltrinieri, è unica per le sue caratteristiche sull’intero territorio nazionale. Realizzata in pietra arenaria che impermeabilizzata garantisce lunga durabilità, è a declinazione zero in modo da essere perfettamente orientata e fornire ampia lettura nell’arco della giornata. La vera particolarità di questo orologio solare è che è stato realizzato con la partecipazione attiva dei ragazzi del gruppo artemusica@co che hanno espresso il massimo della loro manualità, dopo avere appreso la tecnica dell’incisione con mazzuolo e scalpello.

Tutte le classi sono state incluse nel progetto, con varie discipline: storia e geografia nello studio del grande concittadino Quirico Filopanti e i suoi fusi orari, scienze e tecnologia con le lezioni dell’astronomo Luca Angeretti. Il sole è stato studiato attraverso la storia dell’arte con la realizzazione di opere da parte degli studenti e nella storia della musica e della letteratura del Novecento. Il coinvolgimento degli studenti è un importante valore aggiunto a questo Orologio solare visibile in paese.

z.p.