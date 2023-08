Le suggestioni del tango argentino a Ozzano: ’Agosto con Noi’

Il tango argentino e le sue magiche suggestioni, classe ed eleganza soprattutto se a esibirsi sono Andrea Vighi e Chiara Benati, maestri coreografi internazionali della specialità. La coppia entra in scena nella puntata di questa sera di ‘Agosto con noi’, a Ozzano Emilia . Tango e molto di più perché sullo stesso palcoscenico allestito in viale 2 Giugno ci saranno anche Lalo Cibelli, actor performer , Ivete De Souza, Betta Sacchetti, Martina Pasquali, Virginia Losi e Michael Taglini. ’Agosto con noi’, presentato da Umberta Conti e da Sergio Principe, continua una sera dopo l’altra fino al 16 prossimo con inizio ogni volta alle 20,30 e ingresso libero. Tutti i protagonisti delle serate partecipano gratuitamente per aiutare l’Istituto Ramazzini fondato dal professor Cesare Maltoni. A due passi dal palcoscenico una fornitissima cucina propone primi e secondi piatti, affettati, crescentine, dolci squisiti e vino di qualità. ‘Agosto con noi’, divertente rassegna che fonde l’arte del palcoscenico con quella della cucina, festeggia in questi giorni la puntata annuale numero 36 e mobilita decine di volontari.