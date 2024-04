Le vetrine addobbate . Gli ultimi due pareggi non incrinano la fede:: "L’Europa è ancora lì"

I due ultimi pareggi – con Frosinone e Monza – del Bologna non incrinano certo la fede dei tifosi sul possibile traguardo finale della Thiago-band, ovvero l’Europa. Non si fermano, dunque, i commercianti e le attività che mettono in vetrina gadget e striscioni rossoblù, per aderire all’iniziativa dell’Ascom, con l’appoggio di Carlino ed Emil banca, e far sentire la vicinanza della città alla ’squadra che tremare il mondo fa’. Proseguiamo quini anche noi nel pubblicare queste immagini, sempre più coinvolgenti, e dove i protagonisti sono spesso le persone.

Guardate, ad esempio, la foto di gruppo (in sfumature di rosso e di blu) scattata davanti al Bar Manu, in via Piave 21 a Casalecchio di Reno: ci sono almeno tre o quattro generazioni di tifosi, tutti con un solo grido: ’Fino alla fine, forza Bologna!’. Del resto, il supporto della gente è importante: come sottolineato anche da Ascom durante il lancio dell’iniziativa, nonché da molti imprenditori interpellati, andare in Europa, soprattutto se si dovesse trattare di Champions League (i posti disponibili, infatti, potrebbero essere cinque, anche se dipende dal piazzamento delle squadre italiane impegnate quest’anno nelle coppe continentali), potrebbe avere un riflesso molto importante anche nell’indotto. Bar, ristoranti, hotel, ma anche negozi di abbigliamento e servizi, potrebbero beneficiare di una ribalta internazionale.

Lo sa bene Alessandro Aita, titolare del ’Jazzè – Café, Vino e Zlé’ in Piazza della Resistenza, a Calderara di Reno che ha creato per il suo locale la lampada del Bfc che vedete nella foto a destra. Ma anche Il salone da parrucchiere di Patrizia Gifuni, in via Lombardia 5/b: tra parrucche e cosmetici, non mancano bandane, cuscini e maglie rossoblù. Si può partecipare anche solo esponendo la locandina distribuita dall’Ascom, come ha fatto il centro benessere Atelier du bien etre, in Via Zanardi 8/c, a Bologna. O allestendo una vetrina a parte, con tanto di ’undici’ schierato, come l’Immobiliare Griffoni, gestita da Giancarlo Dell’Orefice nella centralissima via D’Azeglio 64c.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Un consiglio. meglio inquadrare, davanti o accanto alle vetrine, il titolare o comunque una o più persone, per personalizzare di più lo scatto. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.