Le vetrine esplodono di colori. Verso l’Olimpico, per l’Olimpo: "Schiavi di una fede a ogni età"

Continuano ad addobbarsi a festa le vetrine dei negozi di Bologna e provincia. Tutti i commercianti stanno trepidando per la corsa dei rossoblù verso l’Europa. Un traguardo assolutamente possibile, visto che il Bologna adesso è quarto e la squadra ha dimostrato di saper reggere la pressione, conquistando dei punti preziosi in casa e in trasferta. Nell’attesa del big match di lunedì, quando il Bologna affronterà all’Olimpico di Roma i giallorossi allenati da Daniele De Rossi (quinti in classifica), le vetrine degli esercenti Ascom continuano a grondare di colore rossoblù. E’ il caso, per fare un esempio, del panificio Calamelli in via Don Sturzo, che ha esibito un bello striscione con su scritto "Orgogliosi di voi". Mentre in via Vittorio Veneto la vetrina de ‘La Chicca’ è un ribollire di palloncini e suggestioni in rossoblù. Drappi e bandiere per l’officina meccanica guerra, mentre planando in provincia si arriva a Provincia, frazione di Monzuno, con una combriccola "dai 9 mesi agli 80 anni" nella sede del circoli ‘Amici degli altri’. Sempre in provincia, si può ammirare l’angolo del tifoso dentro la gastronomia ‘La Ricerca del Gusto’, a Montepastore di Maonte San Pietro. Insomma, i cuori rossoblù non stanno certo a guardare quando i ragazzi di Thiago Motta hanno bisogno, la cavalcata è un sogno, e Bologna come ha detto Romano Prodi due giorni fa, ricevendo l’Archiginnasio d’oro, è "una città da Champions in ogni campo".

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Un consiglio. meglio inquadrare, davanti o accanto alle vetrine, il titolare o comunque una o più persone, per personalizzare di più lo scatto. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.