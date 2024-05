Le vetrine rossoblù. Domani l’ultimo giorno della grande iniziativa che ha illuminato la città

L’impresa rossoblù rimarrà nella storia, per sempre, grazie alla conquista di un posto in Champions League da parte del Bologna calcio. Ormai da mesi, la città si è stretta attorno alla squadra di Joey Saputo, tifando i ragazzi e sostenendo i colori della nostra maglia. E l’appoggio è cresciuto grazie all’iniziativa Fino alla Fine, Forza Bologna, lanciata da Confcommercio Ascom, insieme a Emil Banca e al Carlino, che ha coinvolto gli esercenti e i commercianti sotto le Due Torri e in provincia. L’idea dell’associazione di categoria era quella di sostenere i rossoblù lungo la corsa europea, allestendo negozi e attività commerciali con i colori del Bologna fc. Un progetto che ha avuto tantissimo successo e che terminerà domani.

Da marzo le nostre pagine hanno mostrato ai lettori gli scatti e le foto delle idee creative e degli allestimenti pensati dai negozianti. Che hanno abbracciato il club rossoblù, interpretando ognuno a modo proprio l’iniziativa di Ascom. I negozi sono diventati, man mano, tutti colorati e “tifosi“ del Bologna. Tra sciarpe, maglie, nastri e festoni, tutto il mondo del terzo settore ha deciso di addobbare le proprie attività per creare squadra. Dalle strade del centro storico a quelle fuori dalle mura, il territorio metropolitano è stato parte integrante della grande festa.

Ma non è solamente il centro storico che si è addobbato per il Bologna calcio. Anche i negozianti della provincia hanno deciso di intraprendere il progetto di Confcommercio Ascom, trasformando i propri ingressi e le proprie vetrine in veri tifosi del club. Un esempio? Il centro estetico Meggy, a Casalecchio, ha deciso di aderire all’iniziativa, attaccando un grande fiocco di tulle blu e rosso, proprio al centro della porta d’ingresso. E intorno alla struttura, ancora tulle colorato per fare una cornice tutta bolognese.

Non solo le attività, lungo questo percorso, si sono illuminate e dipinte dei colori del club. Ascom, Carlino ed Emil Banca hanno illuminato le loro sedi di rosso e di blu, e nel frattempo hanno preso colore anche altri luoghi simbolo della città.

Come la Torre Prendiparte, che già poco tempo fa aveva deciso di aderire alla grande festa. Ora che siamo arrivati alla fine del percorso, i proprietari della Torre hanno deciso di celebrare la fine del campionato di serie A, illuminandosi nuovamente dei nostri colori. Così si è dato vita a uno spettacolare gioco di luci e ombre che ha illuminato nuovamente la Torre, che si è vestita a festa per omaggiare il Bologna del presidente Joey Saputo.

Come ogni sera, poi, è la nostra redazione a cambiare volto, grazie all’illuminazione del totem di via Mattei, che diventa un faro (ovviamente rosso e blu) nella notte.