Lega, Vannacci prende quota. Il Nord-Est prepara la candidatura. Si scaldano Basso e Marchetti

Non è ancora ufficiale, ma i rumors in casa Lega sempre più insistentemente puntano sul generale Roberto Vannacci come uomo di punta delle liste del Carroccio. La moral suasion di Matteo Salvini e dei suoi, in vista delle Europee, sembra aver dato i suoi frutti e il militare potrebbe finire in lista sotto il logo della ‘Lega per Salvini premier’ in tutte e cinque le circoscrizioni italiane, come assicurano fonti vicine al dossier delle candidature. Ma come si è visto nelle ultime settimane, nella Lega si sono rincorsi i malumori sul nome di Vannacci, autore dell’ormai famoso libro ’Il mondo al contrario’, per il quale non sono mancate accuse di omofobia e razzismo. Salvini, ieri in tv, ha di nuovo perorato la causa del generale: "Mi piacerebbe averlo in squadra... ci stiamo parlando".

In ogni caso, se l’operazione ’Vannacci in lista ovunque’ non passasse, le opzioni più favorevoli sarebbero quelle di farlo correre nella circoscrizione dell’Italia centrale e nel ’nostro’ Nord-Est.

Gli indizi di una sua possibile corsa nel nostro territorio partono dagli ultimi eventi in città e provincia e, da quello che filtra,

in agenda già ne sarebbero stati fissati un paio tra aprile e i primi di maggio. Non solo. Secondo alcune voci, da Roma avrebbero già iniziato a preparare il terreno informandosi sulla disponibilità a livello locale per la campagna elettorale pro generale. In attesa dell’ufficialità su Vannacci, eventuale ’punta’ per le liste leghiste per queste Europee, già praticamente certe le candidature dell’eurodeputata Alessandra Basso, avvocata veneta che da anni vive a Bologna e che corre per il secondo mandato, e di Daniele Marchetti, consigliere regionale di Imola. Sono questi i due nomi del territorio che il Carroccio presenterà alle urne, mentre Vannacci potrebbe essere schierato nella circoscrizione che comprende Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia anche come ’acchiappa-voti’ in un’ottica di sfida anche interna alla coalizione. Se si riavvolge il nastro a cinque anni fa, le Europee segnarono il boom della Lega di Matteo Salvini, mentre oggi l’egemonia del centrodestra è in mano a Fratelli d’Italia.

E proprio il partito di Giorgia Meloni ha fatto i compiti in anticipo schierando per la sfida vista Bruxelles dell’8 e del 9 giugno, Stefano Cavedagna, attuale capogruppo di FdI in consiglio comunale, l’ex presidente di Confagricoltura Bologna Guglielmo Garagnani e Piergiacomo Sibiano, responsabile degli Affari istituzionali di Illumia.