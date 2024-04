L’esperimento della memoria al teatro Biagi D’Antona

Sul palcoscenico del teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore oggi, alle 21, s’incontrano Nicola Borghesi, fondatore di Kepler-452 ed Elena Cotugno, attrice e co - direttrice della compagnia Teatro dei Borgia. "Si tratta – spiegano gli organizzatori dello spettacolo – di un piccolo esperimento di memoria comparata. Un viaggio dall’Europa all’Italia, per chiedersi, ancora una volta, come fare memoria oggi". Borghesi ha incontrato alcuni sindaci di piccole comunità europee per chiedere che cosa è per loro la memoria della seconda guerra mondiale, delle stragi nazifasciste, della Resistenza. Elena Cotugno presenta un monologo tratto dallo spettacolo ’Giacomo. Un intervento d’arte drammatica in ambito politico’, diretto da Gianpiero Borgia. Ingresso libero, prenotazione consigliata.