L’estate dei cantieri stradali Slalom fra lavori e deviazioni

La città dei cantieri stradali. Sono più di trenta, questo mese, i lavori in corso che sotto le Due Torri costellano strade e piazze. Fra centro storico e periferie c’è di che soddisfare gli umarells più esigenti: in un crescendo di complessità tecnico-ingegneristiche si va dalla banale asfaltatura all’imponente scavo per la tombatura del torrente Ravone, fino agli sbancamenti per la Linea rossa del tram. Ecco gli interventi più importanti con la data stimata di fine lavori.

Via Saffi: chiusa dal civico 63 all’incrocio con via Malvasia-via Vittorio Veneto, per i lavori di tombatura del torrente Ravone. Fino all’8 settembre.

Via Cristoforo Colombo: fra il sottopasso ferroviario e la fermata bus 30 ‘Sostegno’, restringimenti della carreggiata. Restringimenti anche su via Marco Polo (dalla rotatoria A. Forni a via Vasco de Gama), via Paolo Fortunati all’altezza della rotatoria A. Forni e via Vasco de Gama in prossimità del civico 31. Termine previsto: 8 dicembre.

Via Saragozza: tra piazza di porta Saragozza e via Urbana, rifacimento di tratti della pavimentazione stradale con istituzione di senso unico direzione da via Frassinago verso via Collegio di Spagna e restringimenti della carreggiata. Termine previsto: 1 settembre.

Via Massarenti: da via Zaccherini Alvisi verso porta San Vitale, senso unico con chiusura della corsia preferenziale in direzione periferia, per sostituzione cavo E-distribuzione. Termine previsto: 11 agosto.

Piazza Roosevelt-via della Zecca: modifica della circolazione per risanamento muri esterni della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Tanari Veccha: è chiusa all’altezza del civico 7 ogni martedì (9-12.30 e 15-16.30) per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 20 dicembre.

Via Emilia Ponente: sul Pontelungo, senso unico con direzione Bologna centro peri consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte. Modifiche della viabilità anche in via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Termine previsto: 8 luglio 2024.

Via San Donato: carreggiata direzione centro, in prossimità del cavalcavia sull’A14, restringimento di carreggiata a una corsia con chiusura di quella di destra per lavori di società Autostrade. Temine previsto: 30 settembre.

Via del Terrapieno: nel lato nord del cavalcavia sopra tangenziale e A14, in prossimità della rotonda Madre Teresa di Calcutta, restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di marcia per manutenzione da parte di società Autostrade. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Azzo Gardino: chiusa all’incrocio con largo Caduti del Lavoro per manutenzione straordinaria alla centrale elettrica del Cavaticcio. Termine lavori: 17 ottobre.

Via Marsala: chiusa da via Piella a via Albiroli per i lavori di riparazione di portico e facciate di Palazzo Grassi, con inversione dei sensi unici di via Bertiera e via Albiroli. Termine previsto: 5 dicembre.

Viale Felsina: all’incrocio con via Populonia, restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione (eventuale senso unico alternato dalle 9.30 alle 16.30) per la realizzazione di una nuova rotatoria. Previsto il restringimento anche nel tratto di via Populonia. Termine previsto: 8 settembre.

Viale della Repubblica e via Serena: restringimenti della carreggiata e modifiche della viabilità per lavori relativi alla Linea rossa del tram. Termine previsto: 23 novembre.

Via Azzurra: restringimento della carreggiata (una corsia a senso unico alternato) tra via Schiassi e via Vizzani, per lavori alla segnaletica stradale. Termine previsto: 13 agosto

Luca Orsi