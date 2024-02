Letture ad alta voce e giochi nella biblioteca Pavese

Doppio appuntamento, oggi e domani alla biblioteca Pavese dove per la rassegna ‘Wanderlust’ il ‘desiderio di evasione’ alle 17 viene declinato per i bambini fra i 3 e i 6 anni, nel corso di letture ad alta voce a cura di Sonja Strugar. Brani selezionati per l’occasione della giornata internazionale della Lingua madre, proclamata ormai 25 anni fa dalla conferenza generale dell’Onu per l’educazione, la scienza e la cultura. L’occasione fu la commemorazione di una strage compiuta il 21 febbraio 1952 quando alcuni studenti furono colpiti ed uccisi dalla polizia a Dacca, capitale del Bangladesh, mentre manifestavano per il riconoscimento del bengalese, la loro lingua. Partecipazione alla lettura gratuita e fino ad esaurimento posti come anche domani, quando nell’area bambini si svolge il gioco di disegno a squadre a tema carnevalesco.