Letture e appuntamenti aspettando la Befana

Oggi alle 16 con un pomeriggio in compagnia dei nuovi giochi da tavolo donati dalle associazioni in ricordo di Claudia Girolami riapre la biblioteca di Marzabotto. Domani sempre alle 16 ’Tutti quanti contano’ una storia che, partendo da un bambino, si allarga via via a gruppi sempre più numerosi . Un appuntamento di lettura e invenzione a cura di Claudia Ceccaglini dedicato ai bimbi dai 3 ai 6 anni. Venerdì ’Aspettando la Befana’ letture a cura delle volontarie di ’Nati per leggere’. Tel 051 6780501 - 338 7334430 biblio@comune.marzabotto.bo.it