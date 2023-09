L’ex elementare di Ripoli diventa una scuola per carrozzieri

La vecchia scuola elementare di Ripoli, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro, tornerà a ospitare degli studenti. Si tratta di persone occupate che intendono specializzarsi o di chi è disoccupato ed è interessato a entrare o ricollocarsi nel mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione tra Cna Bologna, Cna Formazione Emilia-Romagna Area di Bologna, società di formazione che dal 1973 si occupa di formazione e servizi per il lavoro, il Comune di San Benedetto Val di Sambro ed alcuni finanziatori tra cui Emilbanca, Colorgross, Straudi e Mwm, è stato organizzato un corso sperimentale e gratuito nel settore della carrozzeria.

"E’ importante sviluppare percorsi specifici per formare profili professionali specializzati – spiega il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni – perché sono più richiesti dal mercato del lavoro. Le stesse aziende del settore partecipano a questi corsi con i loro professionisti formando i loro dipendenti in base alle loro esigenze". Per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, al termine del corso di formazione di 90 ore, sarà previsto uno stage di altre 80 ore, da realizzarsi presso carrozzerie di Bologna e dell’Area Metropolitana, Appennino compreso. È inoltre prevista la visita dell’Officina di AlphaTauri racing a Modena, con un approfondimento sulla fibra di carbonio. "Questo è un progetto strategico per Cna – dice Sabrina Betti, vicepresidente di Cna Bologna e titolare di un’autocarrozzeria a Pian di Setta – e non solo per il settore dell’autoriparazione. Fare incrociare domanda e offerta di lavoro, puntare a un orientamento formativo che guardi alle esigenze delle imprese, sono obiettivi che Cna si sta dando da tempo a livello sia bolognese che nazionale. È importante, dunque, che una ex-scuola diventi luogo di formazione per aspiranti carrozzieri, un settore in cui la carenza di manodopera si sta facendo sentire da tanto, troppo tempo". Il corso partirà martedì 26 settembre si concluderà il 30 ottobre.