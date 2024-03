Lezioni d’impresa in Appennino

Come avviare e sviluppare un’impresa in Appennino e quali sono gli strumenti pratici che si possono utilizzare? Per rispondere a questa domanda, lo sportello Progetti d’Impresa BIS Brasimone della Città metropolitana, in collaborazione con il Comune di Marzabotto, organizza l’evento ’Imprenditoria in Appennino. Testimonianze e strumenti pratici per avviare e sviluppare un’impresa’, in programma oggi, dalle 16.30, all’ex cartiera Burgo di Lama di Reno. Alcune realtà già insediate in Appennino racconteranno come hanno mosso i primi passi, per passare dall’idea alla costituzione.

Le realtà che porteranno la propria testimonianza sono: Scoiattolo, Dismeco, Cartiera, Il Poggiolo di Monte Sole e cooperativa di comunità Palens. L’incontro, rivolto in particolare ad aspiranti imprenditori e imprenditrici, studenti e studentesse, enti del terzo settore, è aperto a tutta la cittadinanza. L’evento è gratuito, ma per partecipare è necessario compilare un form online.