Liberazione, il programma completo. Dal Pratello fino a Monte Sole

È la Festa della Liberazione e Bologna si arricchisce di iniziative. Nel 79esimo anniversario del 25 aprile il programma è massiccio. Si parte alle 10.15 in piazza Nettuno: alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Interverranno il sindaco Matteo Lepore, la presidente dell’Anpi provinciale Anna Cocchi, l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini e Walter Massa, presidente Arci. Alle 12, nel Giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali del nazifascismo. Interverrà la vicesindaca Emily Clancy. Dalle 16.30 alle 18.30, in piazza Maggiore il ‘Gran ballo della Liberazione’. Da oggi, inoltre, il Museo civico del Risorgimento pubblicherà sul canale YouTube ‘Storia e Memoria di Bologna’ un’intervista inedita alla partigiana Avelina Venturi, detta ‘Evelina’ o ‘Velina’. Sempre oggi, dalle 10.30, nella Sala Berti dell’Istituto Parri, la proiezione del documentario ‘I miei sette padri’ (Italia, Liviana Davì, 2022) in compagnia della regista e del protagonista Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi. Nel pomeriggio torna ‘Direzione Resistenza. Passeggiata partigiana’, il trekking urbano attraverso i luoghi cardine della lotta di Liberazione in città, con l’arrivo finale in piazza Nettuno. Sono disponibili tre fasce orarie: alle 15, alle 16 e alle 17. L’attività è su prenotazione.

Occhi puntati anche su via del Pratello, con la tradizionale giornata organizzata da Pratello R’esiste e l’ordinanza messa in campo da Palazzo d’Accursio per garantire la sicurezza e agevolare la mobilità. La festa durerà un’ora in più dello scorso anno e si concluderà alle 20, con il divieto di vendita fino alla mattina di domani. Vietata da stamattina la vendita per asporto, anche da distributori automatici, di alcol in vetro o lattina. Blindata piazza San Francesco, dove sarà vietato l’accesso con bevande in vetro, contenitori e qualsiasi strumento musicale. Previsti tre varchi di accesso e 10 bagni chimici. Diverse le modifiche al traffico in tutta la zona, come spiegato nel dettaglio sul nostro sito web (ilrestodelcarlino.it/bologna).

Ci si sposta in provincia e l’attenzione si concentra su Monte Sole, dalle 9.30 alle 19.30. Sarà presente anche Roberto, padre di Ilaria Salis, e verrà letto il monologo di Antonio Scurati. Il programma promosso dal ‘Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto’ continua oggi con ‘Percorsi antifascisti da Monzuno a Marzabotto’, con un programma di eventi a ingresso libero tra storia, memoria, attualità, mostre fotografiche, dibattiti, interviste, letteratura, teatro, laboratori e musica.

Eccone alcuni: alle 9.30 a San Martino concerto dei cori ‘Le chemin des femmes’ e ‘Le Core’, dopo i saluti ufficiali, spettacolo di Andrea Pennacchi ‘Mio padre - Appunti sulla guerra civile’. Presente anche Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. Dalle 13 nel Prato del Poggiolo concerti di: Wunder Tandem e Extraliscio. Nella Yurta del Poggiolo mostra fotografica ‘Sguardi Resistenti’. A Casaglia alle 15.45 l’intervento di Stefano Bonaccini, governatore della Regione. Le iniziative si diffondono anche a tanti altri Comuni dell’Area metropolitana e proseguono anche domani e sabato con concerti e proiezioni.

red.cro.